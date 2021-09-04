Легковушка сбила столб и создала километровую пробку на Приморском шоссе

Легковушка сбила столб и создала километровую пробку на Приморском шоссе
Место ДТП на Приморском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Приморском шоссе на стыке поселков Солнечное и Репино легковой автомобиль сбил столб. На участке собралась крупная пробка.

Дорожный инцидент случился сегодня, 4 сентября. видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на месте аварии поперек проезжей части лежит столб. У автомобиля помят капот.

«Собралась километровая пробка», — написал автор записи.

На месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на Митрофаньевском шоссе перекрыло проезд. Участниками аварии стали уборочная машина и легковой автомобиль. Причины случившего не приводятся.

авария дтп приморское шоссе


 

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