Скорая и троллейбус устроили ДТП на Невском проспекте

Скорая и троллейбус устроили ДТП на Невском проспекте
ДТП на Невском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

У Зеленого моста на Невском проспекте произошло ДТП с участием троллейбуса и машины скорой помощи.

Авария случилась сегодня, 4 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что оба водителя ехали в одном направлении в строну Казанского собора. По словам очевидцев, к общественному транспорту притерлась машина с врачами.

Столкновение было не сильным и автомобили почти не получили серьезных повреждений. Информации о пострадавших также нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка сбила столб и создала километровую пробку на Приморском шоссе.

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