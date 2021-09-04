Скорая и троллейбус устроили ДТП на Невском проспекте

ДТП на Невском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Невском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

У Зеленого моста на Невском проспекте произошло ДТП с участием троллейбуса и машины скорой помощи.

Авария случилась сегодня, 4 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что оба водителя ехали в одном направлении в строну Казанского собора. По словам очевидцев, к общественному транспорту притерлась машина с врачами.

Столкновение было не сильным и автомобили почти не получили серьезных повреждений. Информации о пострадавших также нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка сбила столб и создала километровую пробку на Приморском шоссе.