Помощник Горбачева Ожерельев: решение проблемы дефицита спасло бы СССР от распада

Главной причиной развала Советского союза стала продовольственная проблема. Если бы ее удалось избежать, распада СССР могло бы и не быть, заявил бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева Олег Ожерельев.

Он отметил, что в далеком 1990 году люди вышли на Манежную площадь не из-за того, что им чем-то не нравился Горбачев или его действия, а ввиду дефицита на прилавках магазинов. Они были пустыми, продукты невозможно было достать, отмечает Ожерельев. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он уверен, что у государства было понимание необходимости глубинных реформ, но все решил дефицит. Власти упустили возможность постепенного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал организаторов путча ответственными за развал СССР.