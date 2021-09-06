В понедельник в Пулково задержали два авиарейса

В понедельник в Пулково задержали два авиарейса
В Пулково задержали два авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник, 6 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя и Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Так, изначально планировалось, что воздушный транспорт авиакомпании «Россия» до Симферополя поднимется в небо в 0:05, но вылет перенесли на 2:55.

Кроме того, позже положенного отправится воздушное судно компании Уральские авиалинии» до Екатеринбурга. Самолет должен был подняться в небо в 2:15, но вылет перенесли на 3:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиры авиакомпании «Северный ветер» 18 часов ожидали вылета из турецкого Даламана в Петербург. Причин, по которым туристам пришлось переждать такую длительную задержку, им не озвучили.

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