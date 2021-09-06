Полиция задержала поджигателя двери магазина на Кондратьевском

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в поджоге круглосуточного магазина.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 сентября в полицию заявили о том, что на Кондратьевском проспекте дома 65 горит магазин.
Оказалось, что неизвестный облив входную дверь бензином, затем поджог ее и с места скрылся. Огонь сумели потушить работники магазина. Пострадавших не было.
Вскоре, глубокой ночью, удалось по той же улице, у дома 87 удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний уроженец Новгородской области. Мужчина привлекался к уголовной отвественности восемь раз.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине случился пожар. В огне нельзя было разглядеть Polo.