Полиция задержала поджигателя двери магазина на Кондратьевском

На Кондратьевском задержан подозреваемый в поджоге магазина. Фото: "Яндекс карты"

На Кондратьевском задержан подозреваемый в поджоге магазина. Фото: "Яндекс карты"

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в поджоге круглосуточного магазина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 сентября в полицию заявили о том, что на Кондратьевском проспекте дома 65 горит магазин.

Оказалось, что неизвестный облив входную дверь бензином, затем поджог ее и с места скрылся. Огонь сумели потушить работники магазина. Пострадавших не было.

Вскоре, глубокой ночью, удалось по той же улице, у дома 87 удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний уроженец Новгородской области. Мужчина привлекался к уголовной отвественности восемь раз.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине случился пожар. В огне нельзя было разглядеть Polo.