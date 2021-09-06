Прививка для детей и влияние на репродуктивную систему: COVID-19 в России и мире

В Минздраве сообщили, что коронавирус может влиять на репродуктивную функцию. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Минздраве сообщили, что коронавирус может влиять на репродуктивную функцию. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Каждый день «коронавирусную» статистику в мире пополняют тысячи человек. Многие пациенты начали переносить COVID-19 тяжелее. Власти разных стран думают о том, как защитить от инфекции детей. В Британии уже приняли решение об их вакцинации, а в России врачи пока пытаются доказать необходимость таких мер.

Накануне сообщалось о том, что с начала пандемии коронавирусом заболели 221 млн 61 тыс. 49 человек. Только в России переболеть успели 7 012 599 человек.

Специалисты отмечают, что многие пациенты начали переносить заболевание тяжелее. Об этом рассказал врач-реаниматолог Гарик Саркисян, работающий в госпитале, где лежат пациенты с COVID-19.

По его словам, в настоящее время в медицинском учреждении лечатся в основном пожилые люди, имеющие сопутствующие сердечные, эндокринные заболевания и сахарный диабет. Кроме того, в чаще других в больницы попадают беременные женщины с острым коронавирусным синдромом.

Специалист отметил, что один из главных моментов в процессе выздоровления состоит в том, чтобы пациент сам верил в то, что победит болезнь.

Исследователи из Индианского университета США также назвали категории людей, которые больше всего подвержены риску заразиться коронавирусом в тяжелой форме. Медики пришли к выводу о том, что чаще других COVID-19 поражает курильщиков, любителей спиртного и сладкого.

Ученые пояснили, что небольшие дозы спиртного могут ослабить иммунитет человека. Кроме того, выпивающие люди менее осторожно соблюдают коронавирусные требования. В группе риска – и вейперы. Из-за курения вейпа увеличивается выделение рецепторов АСЕ2 внутри легких. Организм становится более уязвимым.

Российские власти убеждены в том, что самая эффективная защита от коронавируса – прививка. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцинированные с «очень высокой долей вероятности» защищены от многочисленных штаммов COVID-19.

В Минздраве, между тем, сообщили, что переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с проблемами с репродуктивной функцией.

Во всем мире думают о том, как защитить от инфекции детей. В Британии уже заявили, что готовы начать прививочную кампанию детей 12-15 лет.

Новосибирские врачи также заявляют о важности вакцинации детей. Медики считают, что это необходимо для получения коллективного иммунитета. На данный момент на территории России проводятся испытания вакцины «Спутник V» на подростках.

Отметим, что уже сейчас подростков прививают в Италии и Китае.