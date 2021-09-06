Не согласовано: почему в Петербурге задержали организаторов «Дня Д»

Оказалось, что мероприятие в сквере Довлатова не было согласовано. Фото: скриншот Instagram @dovlatov_day

Оказалось, что мероприятие в сквере Довлатова не было согласовано. Фото: скриншот Instagram @dovlatov_day

Вечером 4 сентября на Загородном проспекте в Петербурге задержали троих организаторов фестиваля «День Д», посвященного писателю Сергею Довлатову. Как выяснилось, Анастасия Принцева и двое координаторов мероприятия нарушили антиковидные меры.

Инцидент произошел во время открытия памятника любимой питомице Сергея Довлатова, фокстерьеру Глаше. Церемония состоялась в сквере, названном в честь писателя. На событии присутствовала и Принцева, которая, по её словам, пришла не в качестве организатора, а как гость, приглашенный Владимирским муниципальным округом на субботник, посвященный дню рождения Довлатова. Два мероприятия (открытие памятника и субботник) проходили одновременно.

Возле памятника собралось довольно много людей, но правоохранители приехали, когда все уже начали расходиться, передают очевидцы. Стражи порядка прервали публичные чтения произведений писателя и увезли в отдел полиции Принцеву и двух её коллег. В тот же день задержанных отпустили, однако, как рассказала Анастасия в своем Facebook снова ждут сегодня, 6 сентября.

Как выяснилось, троих организаторов фестиваля считают виновными в нарушении статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) — то есть, несанкционированном мероприятия.

Какое наказание ждет Принцеву и координаторов, неизвестно. Согласно закону, нарушителям может грозить как штраф до 20 тысяч рублей, так и обязательные работы или 15 суток ареста.

Ситуацию прокомментировал вице-губернатор Петербурга по культуре и спорту Борис Пиотровский. В своем Telegram-канале он написал: «Хочу ещё раз напомнить, что в период действующих коронавирусных ограничений все мероприятия численностью свыше 75 человек должны быть согласованы с Комитетом по культуре». Действительно ли фестиваль был не согласован или произошло досадное недоразумение? Неизвестно, однако в своем Facebоok Анастасия заключила: «У нас все хорошо. Проблем нет. Работаем дальше».

Напомним, что «День Д» — фестиваль, посвященный дню рождения Сергея Довлатова. Он проводится ежегодно с 3 по 5 сентября вот уже пятый раз.