Аглая Тарасова и Семен Слепаков перестали скрывать свои отношения

Аглая Тарасова и Семен Слепаков перестали скрывать свои отношения
Аглая Тарасова и Семен Слепаков вместе. Фото: скриншот Instagram

Актриса Аглая Тарасова и шоумен Семен Слепаков впервые вышли в свет как пара.

Семен Слепаков встречается с Тарасовой. Фото: скриншот Instagram

Как сообщает СтарХит молодые люди больше не скрывают свои отношения. Артисты появились вместе на посвященном празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году мероприятии в Еврейском музее толерантности.

Несмотря на то, что мероприятие было закрытым, гости снимали происходящее на мобильные телефоны. Так, на видеозапись попали и влюбленные.

Когда Слепаков говорил тост о поиске жизненного пути, Аглая находилась рядом и одобрительно смотрела на избранника.

Ранее шоумен был женат на Карине Аванесян, дочери известного миллиардера. Однако семья распалась, виной всему измены Слепакова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица МакSим сама отвела младшую дочь в школу.

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