Когда в Петербург придет бабье лето

Выходные 11 и 12 числа могут оказаться самыми теплыми в этом месяце — а возможно, температура не поднимется выше и до середины октября. В этом году осень наступила неожиданно рано и довольно резко — уже в конце августа воздух стал холоднее. Сейчас тепло сохраняется только на время появления солнца, но вода и почва не успевают прогреться, а за ночь, наоборот, довольно сильно охлаждаются.

На предстоящих выходных Петербург порадует своих жителей температурой +18 и всего лишь кратковременным дождем, а вот с понедельника ртутный столбик начнет понижаться. К концу месяца нас ожидает совсем холодная погода- дожди, +8 градусов и пасмурная погода.

Это может обмануть ожидания петербуржцев, ведь обычно бабье лето приходит к нам в сентябре. Но синоптики не уверены, что оно пройдет стороной. По словам метеоролога Юрия Куткевича, теплые безветренные дни могут наступить в этом году в октябре. Специалист прогнозирует возможность повышения температуры до +20 градусов.

Само явление “бабьего лета” связано с устойчивым антициклоном, а на Руси такое название получило в связи с верой простого народа в особую силу женщин закликать тепло, возвращать его ненадолго обратно.

Интересно, что в Европе и Америке ту же особенность приписывали индейцам, из-за чего теплые осенние недели получили там название “индейского лета”.

Из-за климатических отличий «индейское» и «бабье» лето обычно приходят в разное время. “Бабье лето” на Руси начиналось первого сентября, в день Симеона-летопродавца. А заканчивалось обычно в Аспосов день, двадцать первого сентября, или двадцать восьмого, в день Воздвиженья. Эти дни на Руси отмечались как народные праздники, женщины начинали заниматься рукоделием и зимними заготовками — ткали холсты, вышивали, солили грибы и овощи и варили варенье из осеннего урожая.

Любопытно, что “индейское лето” как раз обычно наступает в октябре, так что в этом году можно предположить, что мы останемся без бабьего, но познакомимся с индейским летом. Главное отличие этих явлений в народной культуре — бабье лето всегда описывается как спокойное, однотонной гаммы, с теплыми днями, еще подходящими для купания или солнечных ванн. А вот индейское, так как приходит позже, — пестрая пора с разноцветными, как одежда индейцев, пейзажами, с утренним холодком и остывшей землей.

Так как в этом году теплые дни несколько припозднятся, лучше не обманываться теплым солнцем и не устраивать пикников — вполне возможно, что теплые деньки будут сочетаться с ночными заморозками.