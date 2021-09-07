БДТ откроют после ремонта этой осенью

БДТ откроют после ремонта этой осенью
Строители попались хорошие, отлично выполняют свои обязанности. Фото: Baltphoto

В Большом драматическом театре рассказали, когда завершится ремонт.

БДТ планируют открыть в ноябре этого года. Театр будет вновь принимать гостей уже этой осенью. Об этом сообщает «Бумага».

Худрук театра Андрей Могучий отметил, что сейчас работы идут по плану. Строители попались хорошие, отлично выполняют свои обязанности.

Ранее здание БДТ закрыли на ремонт этой весной. За это время там отремонтировали подвалы и крышу. До окончания работы театр играет свои спектакли на своей второй сцене — в Каменноостровском театре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Московский драматический театр имени Ермоловой окружили нешуточные страсти. Буквально от чужих людей, при том, находясь в отпуске, некоторые актеры учреждения узнали о своем сокращении. Во всех бедах тут же обвинили 60-летнего артиста Олега Меньшикова.

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