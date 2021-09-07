В ЖК «Лондон» сдали второй детский сад

В ЖК «Лондон» сдали второй детский сад
Детский сад готовится принять малышей. Фото: Setl Group

В него смогут ходить почти 200 малышей.

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию второй детский сад в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. В нем готовятся принять 190 малышей. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

Здание площадью в четыре тысячи квадратных метров расположено на Европейском проспекте недалеко от другого детского сада, сданного застройщиком. Фасады учреждения яркие и солнечные – присутствуют белые, малиновые, голубые и зеленые акценты. Внутри есть помещения для сна, занятий музыкой и спортом, а также кабинеты для кружков, кухня и медпункт.

Setl Group уже закупил часть необходимого оборудования. Это и техника для готовки, спортивный инвентарь, кроватки для спален. Что касается внутреннего двора, то там благоустроили физкультурную площадку и 10 игровых площадок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детский сад в Парголово сделают больше, чем планировали.

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