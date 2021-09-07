В Мурманске перевернулось судно с пятью пассажирами

В Мурманске перевернулось судно с пятью пассажирами
Судно перевернулось. Фото: pixabay

Катер перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, на борту судна находились пять человек.

Инцидент произошел около 10:00 из поселка Лиинахамари. По предварительной информации, судно с капитаном и четырьмя пассажирами вышло для рыбалки в бухту.

Вечером сотрудники пограничной службы нашли перевернувшийся катер. В поисковой операции участвует вертолет Ми-8

По предварительным данным, одного человека нашли, его перевозят в Мурманск. Один человек погиб. Поиски остальных продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что катер с семью петербуржцами, пропавший под Астрахнью, нашелся спустя сутки в Дагестане. Спасатели заявляют, что в медицинской помощи пассажиры «Корвета» не нуждаются.

катер мурманск происшествия


 

Новости партнеров
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Карпин назвал победу сборной России в матче с Мальтой слишком нервной
Пенсионер провел целые сутки в лесу Тосненского района
В Мурманске перевернулось судно с пятью пассажирами
Сборная России обыграла Мальту в отборе на ЧМ-2022
На трассе М-11 фура «распотрошила» прицеп
В Ленобласти в ДТП погиб 82-летний водитель
Грибник нашел в лесу снаряд времен ВОВ под Ораниенбаумом
Диетолог перечислила провоцирующие раннее старение продукты