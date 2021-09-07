В Мурманске перевернулось судно с пятью пассажирами

Катер перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, на борту судна находились пять человек.

Инцидент произошел около 10:00 из поселка Лиинахамари. По предварительной информации, судно с капитаном и четырьмя пассажирами вышло для рыбалки в бухту.

Вечером сотрудники пограничной службы нашли перевернувшийся катер. В поисковой операции участвует вертолет Ми-8

По предварительным данным, одного человека нашли, его перевозят в Мурманск. Один человек погиб. Поиски остальных продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что катер с семью петербуржцами, пропавший под Астрахнью, нашелся спустя сутки в Дагестане. Спасатели заявляют, что в медицинской помощи пассажиры «Корвета» не нуждаются.