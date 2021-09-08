В Петербурге в среду ожидаются дожди и до +18 градусов

В Петербурге в среду ожидаются дожди и до +18 градусов
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня в Северной столице ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, а температура продолжит расти и на 1-2 градуса превысит норму. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 8 сентября, метеорологические условия будут формироваться под влиянием теплого сектора циклона, центр которого окажется над акваторией Белого моря.

Днем температура воздуха в городе составит +16…+18 градусов, в Ленобласти столбик термометра поднимется до +14…+19. Ветер западный подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики пообещали жителям Ленинградской области потепление до плюс 19 градусов в среду.

михаил леус новости СПб погода


 

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