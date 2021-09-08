В Петербурге госпитализация с коронавирусом резко выросла до 290 человек в сутки

Всего в городе болеют ковидом или пневмонией 17 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Всего в городе болеют ковидом или пневмонией 17 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сегодня, восьмого сентября, стало известно, что на прошедшие сутки в больницы Петербурга доставили 290 человек. Ранее госпитализировали 178 человек, а за день до этого — 176.

В городе заняты 70% коек — это более 3,6 тысячи мест. В реанимации сейчас 364 пациента. На ИВЛ — 152. Всего в городе болеют ковидом или пневмонией 17 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

За эти сутки вакцинировались 3 127 петербуржцев. Полностью привиты — 10 674 человек. Всего с начала вакцинации первый компонент получили 1,5 млн жителей города. Полностью привились — 1,5 млн. человек. В запасе еще около 670 тысяч доз вакцины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после вакцинации от ковида в Росздравнадзор поступило множество заявлений о нежелательных реакциях. Речь идет о семи тысячах документов. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.