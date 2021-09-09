В российском модуле «Звезда» на МКС произошло возгорание

В ночь на 9 сентября в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) произошло задымление и сработала пожарная сигнализации.

Российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что около 05:00 мск экипаж корабля видел дым и чувствовал запах сгоревшего пластика, следует из трансляции NASA.

Возгорание произошло в районе медицинского шкафа модуля, сообщает РИА Новости. Приборы показали наличие вредных веществ.

Источник дыма пока не обнаружен.

Американские астронавты тоже подтвердили, что чувствовали запах сгоревшего пластика или электроники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что два туриста полетят на российском корабле «Союз» на МКС после 2023 года. Об этом заявил заместитель гендиректора «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Отравится в космос захотели иностранцы. Из каких они государств, не разглашается.