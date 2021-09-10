В Кремле не планируют переименовывать Санкт-Петербург в Ленинград

В 1991 году, когда Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, Владимир Путин работал в команде мэра Анатолия Собчака. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В 1991 году, когда Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, Владимир Путин работал в команде мэра Анатолия Собчака. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Никаких инициатив о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом о том, какая позиция по переименованию была у Владимира Путина 30 лет назад, Песков не смог сказать, сообщил ТАСС.

Напомним, в 1991 году Ленинграду было возвращено историческое название — Санкт-Петербург. 6 сентября исполнилось 30 лет с момента переименования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле опровергли слухи о единой валюте в России и Белоруссии. Так Песков ответил на вопрос, в какие сроки может появиться единая для двух стран валюта.