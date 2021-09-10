В Кремле не планируют переименовывать Санкт-Петербург в Ленинград

Никаких инициатив о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом о том, какая позиция по переименованию была у Владимира Путина 30 лет назад, Песков не смог сказать, сообщил ТАСС.
Напомним, в 1991 году Ленинграду было возвращено историческое название — Санкт-Петербург. 6 сентября исполнилось 30 лет с момента переименования.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле опровергли слухи о единой валюте в России и Белоруссии. Так Песков ответил на вопрос, в какие сроки может появиться единая для двух стран валюта.