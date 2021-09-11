Спасатели предупредили петербуржцев о ливнях и грозах в воскресенье

Жителей Северной столицы предупредили об ухудшении погодных условий в последний день недели.

Так, в воскресенье, 12 сентября, в городе ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в некоторых районах Ленобласти пройдет дождь. Ночью и утром местами ожидается туман.