Спасатели предупредили петербуржцев о ливнях и грозах в воскресенье

Спасатели предупредили петербуржцев о ливнях и грозах в воскресенье
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жителей Северной столицы предупредили об ухудшении погодных условий в последний день недели.

Так, в воскресенье, 12 сентября, в городе ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в некоторых районах Ленобласти пройдет дождь. Ночью и утром местами ожидается туман.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб плохая погода


 

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