В Ленобласти потеплеет до +22 градусов

В Ленобласти потеплеет до +22 градусов
В Ленобласти будет тепло и дождливо. Фото: unsplash

В воскресенье, 12 сентября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В некоторых районах пройдет дождь. Ночью и утром местами ожидается туман.

Подует слабый ветер южных направлений.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в ночное время суток столбики термометров покажут +3…+8 градусов, местами на западе воздух прогреется до +10…+13 градусов. Температура воздуха ожидается на уровне +17…+22 градуса.

Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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