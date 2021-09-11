В Ленобласти потеплеет до +22 градусов

В Ленобласти будет тепло и дождливо. Фото: unsplash

В Ленобласти будет тепло и дождливо. Фото: unsplash

В воскресенье, 12 сентября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В некоторых районах пройдет дождь. Ночью и утром местами ожидается туман.

Подует слабый ветер южных направлений.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в ночное время суток столбики термометров покажут +3…+8 градусов, местами на западе воздух прогреется до +10…+13 градусов. Температура воздуха ожидается на уровне +17…+22 градуса.

Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.