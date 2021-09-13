В Петербурге освятили Архиерейское подворье храма Святой Троицы

В церемонии принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 сентября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Архиерейское подворье храма Святой Троицы на Октябрьской набережной. В церемонии также принял участие губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик отметил, что очень важно возрождать храмы, находящиеся на территории Петербурга. Он поблагодарил всех, кто восстанавливал собор и обустраивал подворье.

Напоминаем, что землю Александро-Невской лавре передал Петр Первый. В подворье проживали больные и престарелые монахи. Позже там возникло кладбище, а в 1868 году построили собор в честь Святой Живоначальной Троицы. Во время войны храм сильно пострадал, а кладбище существенно расширили.

В начале 2000-х было принято решение о реставрации здания. С 2018 года здесь устроено Архиерейское подворье Санкт-Петербургской епархии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Александро-Невской лавре отреставрировали фасады Семинарского корпуса.