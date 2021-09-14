Из-за штормового предупреждения Петергоф закрыл парки

Государственный музей-заповедник «Петергоф» из-за штормового предупреждения закрыл сегодня, 14 сентября, парки и некоторые музеи Петергофа.

Гости могут посетить Большой петергофский дворец, «Дом игральных карт», Музей фонтанного дела и «Государевы потехи». Администрация музея надеется, что завтра уже вновь все откроется. Об этом сообщает музей в своей официальной группе «ВКонтакте».

Уровень воды в Неве за час поднялся на 12 сантиметров и равен 134 сантиметрам. Отмечается, что наводнение в городе объявляется при отметке 160 сантиметров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дежурную службу Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга поступила информация о пяти деревьях, поваленных ветром на дороги. Сейчас дорожные службы расчищают проезжую часть от упавших растений. Известно, что поваленных деревьев будет больше.