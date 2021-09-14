15 спасателей тушат 5 «квадратов» в квартире на Планерной

15 спасателей тушат 5 &#171;квадратов&#187; в квартире на Планерной
На Планерной улице пожар в жилом доме. Фото: Google Maps

В Петербурге в Приморском районе города МЧСники продолжают тушить квартирный пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 14 сентября пожарные машины спешили на Планерную улицу к дому № 25 корпуса 2 в Приморском районе.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 10:06 .

Пожар произошел в квартире. В комнате горела обстановка на площади пяти квадратных метров.

Возгорание пока не ликвидировали и не локализовали. В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.

Для того, чтобы справится с возгоранием пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара на Железнодорожной улице пострадал один человек.

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