15 спасателей тушат 5 «квадратов» в квартире на Планерной

На Планерной улице пожар в жилом доме. Фото: Google Maps

На Планерной улице пожар в жилом доме. Фото: Google Maps

В Петербурге в Приморском районе города МЧСники продолжают тушить квартирный пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 14 сентября пожарные машины спешили на Планерную улицу к дому № 25 корпуса 2 в Приморском районе.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 10:06 .

Пожар произошел в квартире. В комнате горела обстановка на площади пяти квадратных метров.

Возгорание пока не ликвидировали и не локализовали. В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.

Для того, чтобы справится с возгоранием пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара на Железнодорожной улице пострадал один человек.