15 спасателей тушат 5 «квадратов» в квартире на Планерной

В Петербурге в Приморском районе города МЧСники продолжают тушить квартирный пожар.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 14 сентября пожарные машины спешили на Планерную улицу к дому № 25 корпуса 2 в Приморском районе.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 10:06 .
Пожар произошел в квартире. В комнате горела обстановка на площади пяти квадратных метров.
Возгорание пока не ликвидировали и не локализовали. В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.
Для того, чтобы справится с возгоранием пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара на Железнодорожной улице пострадал один человек.