Финский залив обмелел после штормового ветра

Финский залив обмелел после штормового ветра
Финский залив отступил от берегов. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

После штормового ветра, который наблюдался в Петербурге в начале недели, уровень воды в Финском заливе поднялся. Теперь вода в заливе значительно отступила.

Аппаратура зафиксировала уровень -25 см на Судопропускном сооружении С-1 и -26 см на С-2.

«Это вполне рядовая ситуация. Таким образом и формируются средние значения уровня воды за определённый период времени (день, неделя, месяц, год) в нашем городе», — объяснили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей дома на Невском затопило во время дождя. Известно, что в доме номер 146 ремонтируют кровлю. В связи с этим она не выдерживает ливни – это приводит к потопам.

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