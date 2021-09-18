Финский залив обмелел после штормового ветра

После штормового ветра, который наблюдался в Петербурге в начале недели, уровень воды в Финском заливе поднялся. Теперь вода в заливе значительно отступила.

Аппаратура зафиксировала уровень -25 см на Судопропускном сооружении С-1 и -26 см на С-2.

«Это вполне рядовая ситуация. Таким образом и формируются средние значения уровня воды за определённый период времени (день, неделя, месяц, год) в нашем городе», — объяснили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей дома на Невском затопило во время дождя. Известно, что в доме номер 146 ремонтируют кровлю. В связи с этим она не выдерживает ливни – это приводит к потопам.