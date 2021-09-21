За неделю спасатели 46 раз приходили на помощь жителям Ленобласти

За минувшую неделю Аварийно-спасательные службы Ленобласти 46 раз привлекались к работам. В их числе ликвидация последствий ДТП и поиск людей.

Так, с 13 по 19 сентября сотрудники два раза выезжали на спасательные работы после ДТП, 23 раза — на поиски пропавших в лесах. Всего было спасено 18 человек, один погиб.

Как сообщили в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте», спасатели находятся в боевой готовности круглые сутки. Сейчас аварийно-спасательная служба Ленобласти объединяет пять отрядов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу Ленобласти.