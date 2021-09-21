Смертность выше, чем от «испанки», а «дельта»-штамм вытеснил остальные: главное о пандемии COVID-19 за сутки

Пандемия коронавируса длится уже почти два года. Кажется, что человечество постепенно приспосабливается к соседству с вирусом, но это работает и в другую сторону — SARS-CoV-2 становится все более коварным.

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 19 179 человек, 1 060 случаев заражения пришлось на Петербург. Ковид по-прежнему не идет на спад: заболеваемость уменьшается незначительно, а летальность за последние сутки, наоборот, достигла почти рекордных показателей. За последние сутки диагностировали 812 случаев смерти от COVID-19 — это самый высокий показатель с 26 августа. Максимум за все время пандемии — 820 летальных исходов за сутки.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире больше 228,3 миллионов случаев заражения коронавирусом. Согласно статистике университета Хопкинса, инфицированных и того больше — 229 млн 416 тысяч.

В США жертвами нового вируса стали свыше 675 тысяч человек — это больше, чем когда бушевала «испанка» (в 1918-1919 годах). Эпидемия испанского гриппа считалась самой массовой и смертоносной в новейшей истории США. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, от «испанки» умерли 675 тысяч американцев.

В России тем временем борются с «дельта»-штаммом: эксперты утверждают, что он вытеснил все остальные вариации вируса. Зато новый штамм «мю», распространившийся в Азии, в Россию пока не попал.

Отметим, что в Петербурге эпидемиологическая ситуация тоже не дает расслабиться: после выходных в городе регулярно наблюдается спад заболеваемости, но к середине недели показатели существенно возрастают. Кроме того, растет госпитализация — из развернутых 5,3 тысяч «коронавирусных» коек свободными на сегодняшний день остаются меньше тысячи (941). При этом каждый десятый ковид-положительный пациент в стационарах подключен к аппарату ИВЛ (421 человек).