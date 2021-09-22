В Кремле рассказали, кому увеличат пенсии в 2022 году

В Кремле рассказали, кому увеличат пенсии в 2022 году
Пенсии вырастут в связи с увеличением размера МРОТ. Фото: pixabay.com

Социальные пенсии собираются проиндексировать на 7,7%.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал о планах увеличить социальные пенсии в 2022 году на 7,7%. Перерасчет произойдет 1 апреля. Об этом сегодня, 22 сентября, пишут РИА Новости.

Котяков объяснил, что социальные пенсии растут, если увеличивается прожиточный минимум. Напоминаем, что социальные пенсии получают россияне, которые не заработали достаточно трудового стажа для начисления страховой пенсии. Также на них могут рассчитывать инвалиды и дети, оставшиеся без кормильцев.

В 2021 году росту соцпенсии составил 3,4%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 3 млн россиян ожидает повышение зарплаты после увеличения МРОТ. На данный момент МРОТ в России равен 12 792 рублям, в 2020-м он составлял 12 130 рублей. Уже в следующем году МРОТ вырастет до 13,6 тысяч рублей.

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