Лавров заявил, что у России нет планов по вступлению в НАТО

Лавров заявил, что у России нет планов по вступлению в НАТО
Сергей Лавров. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вступать в Североатлантический Альянс.

Об этом глава МИД РФ заявил перед началом встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Генеральной Ассамблее ООН.

«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО», — обратился министр к журналистам во время протокольного фотографирования.

Далее встреча Лаврова со Столтенбергом прошла за закрытыми дверями.

Министр иностранных дел России выступит с трибуны Генассамблеи в субботу, 25 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский встретится с Путиным, когда президент РФ будет готов. Так он ответил на вопрос журналистов, покидая штаб-квартиру ООН.

мид НАТО сергей лавров


 

Новости партнеров
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров заявил, что у России нет планов по вступлению в НАТО
Отек лимфоузлов может быть симптомом лимфомы Ходжкина
Зеленский встретится с Путиным, когда президент РФ будет готов
Трамвай сошел с рельс у метро «Выборгская»
Врач допустил, что Россия достигнет плато по COVID-19 в декабре
Триквел «Фантастических тварей» выйдет в кинотеатрах в апреле
В Пулково ночью 23 сентября задержали два авиарейса
Перечислены самые популярные цвета автомобилей в России в 2021 году