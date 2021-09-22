Лавров заявил, что у России нет планов по вступлению в НАТО

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вступать в Североатлантический Альянс.

Об этом глава МИД РФ заявил перед началом встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Генеральной Ассамблее ООН.

«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО», — обратился министр к журналистам во время протокольного фотографирования.

Далее встреча Лаврова со Столтенбергом прошла за закрытыми дверями.

Министр иностранных дел России выступит с трибуны Генассамблеи в субботу, 25 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский встретится с Путиным, когда президент РФ будет готов. Так он ответил на вопрос журналистов, покидая штаб-квартиру ООН.