Худеем с умом. Главные ошибки во время диеты

Худеем с умом. Главные ошибки во время диеты
Правильная диета - важная часть здорового образа жизни. Фото: Pixabay

Почему нельзя отказываться от сладкого и голодать «после шести», мнения врачей и советы начинающим – в материале gazeta.spb.ru

Не завтракать

Главное искушение всех, кто решает похудеть – пропуск завтрака. Это ведь так просто, с утра и аппетита нет. Вот она, диета без страданий! Но парадокс в том, что если вы мечтаете похудеть, научиться завтракать все-таки придется. Ученые доказали, что утренний прием пищи ускоряет обмен веществ, и потому забывать о нем ни в коем случае нельзя. Кроме того, организм, недополучивший энергии, ее будет требовать, и есть риск, что в обед вы съедите больше.

Для тех, кому нужны еще стимулы, — отказ от завтрака чреват помимо повышения риска развития инсульта, возникновением диабета, а также инфаркта.

Медики советуют всем придерживаться такого режима питания, который обязательно включает легкий завтрак.

Ничего не есть

Это совершенно не эффективно и опасно. Первые результаты могут обрадовать – вес действительно стремительно уходит. Но потом процесс замедляется, килограммы на своих местах, а вот уровень стресса нарастает. Для организма любая неестественная ситуация — это команда защищаться. Все участники таких жестких экспериментов отмечали, что вес очень быстро возвращается, да еще и с прибавкой.

Чтобы вес уходил стабильно, количество калорий снижать нужно, но при этом ваш рацион должен быть полностью сбалансированным.

30% белков, 30% жиров и 40% углеводов, витамины и минералы – таков рекомендуемый набор для желающих похудеть

Не пить воды, чтобы не было задержки жидкости

Еще одна опасная сказка, в которую охотно верят начинающие. Мол, жидкость задерживает процесс обмена веществ, накапливается в тканях и т.д. Диетологам впору за голову хвататься!

Специалисты уверяют, что на 60 кг веса необходимо в день выпивать не менее 2 литров воды. Если за полчаса до еды пить два стакана воды, то прием пищи будет уменьшаться на 13%. Классно же! Вода при похудении нужна не просто для снижения веса, она регулирует процесс обмена веществ и пищеварения.

Отказываться от жирного

Это самый спорный пункт, поэтому давайте присмотримся к нему повнимательнее. Да, жир, содержащийся в продуктах, – самый калорийный элемент. Да, жирная пища – враг для внутренних органов и, конечно, нашей внешности.

Но исключать его из рациона нельзя. Давайте разберемся, как можно заставить его работать в нашу пользу. Жир переваривается медленнее других веществ, значит обеспечивает чувство сытости. Жир участвует в синтезе ряда гормонов и ряда веществ, жизненно необходимых нашему телу.

Поэтому как и в случае с калориями, разумно будет снизить количество потребляемых вами жиров. Сюда прекрасно впишется замена мяса на рыбу или морепродукты. А если все же мясо, то приготовленное на пару или в духовке.

Сладкое под запрет

Вот где категоричность не работает. И ладно бы – из серии «отвлекся на минутку, а печенька сама в рот прыгнула». В некоторых случаях полный отказ может спровоцировать серьезный психологический дискомфорт. Мы не про заедание проблем, а про то, что у многих сладкое связано с приятными эмоциями или наградой за успех. Пойдет ли слом этих привычек на пользу нам сами? Убираем по максимуму, но не отказываемся совсем, если есть потребность.

К тому же необходимо понять, что не все сладости одинаково вредны — их можно поделить на условно «плохие» и «хорошие». Из «хороших» — это фрукты и сухофрукты, мед и натуральные продукты. А вот сахар, который мы называем рафинированным, вреден. Он содержится в большом количестве в других продуктах – напитках, выпечке и т.д. Сахар добавляют даже в макароны. Будьте внимательнее к составу продуктов.

Не есть «после шести»

Этот тезис, породивший множество анекдотов, опровергают диетологи. Голодание – самый верный способ в итоге вес все же набрать, сорвавшись или наедаясь впрок.

Нет ничего страшного в том, чтобы поужинать попозже. Вот только не надо стремиться наесться до отвала. После шести для фигуры и здоровья хороши нежирные кисломолочные продукты, например, ряженка, кефир или легкий йогурт.

Но помните: в день должно быть не менее трех полноценных приемов пищи. Если позволяет распорядок дня, раздробите питание на 5-6 приемов. Один раз, но на целый день – худшее, что вы можете придумать для своей фигуры.

Игнорировать физическую активность

Неужели еще кто-то не в курсе, что для снижения веса нужны регулярные занятия спортом или просто длительные прогулки. Неужели еще кто-то не знает про 10000 шагов в день?

Да, говорят специалисты по правильному питанию и снижению веса, многие действительно полагают, что одной только диеты достаточно для фигуры мечты.

Только сочетание фитнеса и правильных пищевых привычек способно принести желаемый результат. Дело в том, что диета способствует потере жировой ткани, но не наращиванию мышечной. Спорт увеличивает мышечную массу, но борьбе с ненужными объемами помогает мало.

Нужен бонус? Спорт и физическая активность имеет ярко выраженный омолаживающий эффект и ускоряет метаболизм.

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