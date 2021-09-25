Злоумышленники украли у певицы Нюши документы и личные вещи в Испании

Злоумышленники украли у певицы Нюши документы и личные вещи в Испании
Теперь певице придется восстанавливать документы. Фото: instagram.com/igorsivovv
Певица Нюша поделилась в социальных сетях о том, что ее ограбили в Испании. Воришки разбили окно в автомобиле и вытащили все вещи. Это произошло, когда беременная звезда с семьей гуляла и отдыхала в парке.
Она рассказала, что когда они вернулись, увидели разбитое стекло и пустой багажник. Там должны были лежать вещи с документами, которых не оказалось. Теперь певице придется их восстанавливать. Так, она съездила уже в полицию и консульство. Об этом Нюша сообщила на личной страничке в Instagram.

Певица посоветовала относиться к таким инцидентам философски, так как люди не всегда понимают заложенный в них высший промысел. Она обратила внимание, что возможно ее семье требовалось какое-то обнуление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Нюша, которая недавно сообщила о своей второй беременности, отметила 31-й день рождения.

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Злоумышленники украли у певицы Нюши документы и личные вещи в Испании
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