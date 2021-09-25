Злоумышленники украли у певицы Нюши документы и личные вещи в Испании

Певица Нюша поделилась в социальных сетях о том, что ее ограбили в Испании. Воришки разбили окно в автомобиле и вытащили все вещи. Это произошло, когда беременная звезда с семьей гуляла и отдыхала в парке.

Она рассказала, что когда они вернулись, увидели разбитое стекло и пустой багажник. Там должны были лежать вещи с документами, которых не оказалось. Теперь певице придется их восстанавливать. Так, она съездила уже в полицию и консульство. Об этом Нюша сообщила на личной страничке в Instagram.