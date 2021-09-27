В Кабардино-Балкарии задержали организатора трагичного восхождения на Эльбрус

Организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пятеро альпинистов, задержали в Кабардино-Балкарии. Следствие добивается ареста.

Ранее говорилось о том, что группа альпинистов из 19 человек застряла на высоте 5 400 метров. Трагедия произошла из-за резкого ухудшения погоды. Люди были плохо подготовлены к восхождению. Женщина скончалась от обморожений. Один из гидов также не вернулся назад. Итого на Эльбрусе погибли пятеро человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Среди покорителей гор были петербуржцы. Один из жителей Северной столицы по спасению отказался от госпитализации. Остальных троих горожан отправили в больницу. У женщины диагностировали легкое обморожение, а у мужчины перелом ноги.