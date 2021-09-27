В Кабардино-Балкарии задержали организатора трагичного восхождения на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии задержали организатора трагичного восхождения на Эльбрус
Среди покорителей гор были петербуржцы. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пятеро альпинистов, задержали в Кабардино-Балкарии. Следствие добивается ареста.

Ранее говорилось о том, что группа альпинистов из 19 человек застряла на высоте 5 400 метров. Трагедия произошла из-за резкого ухудшения погоды. Люди были плохо подготовлены к восхождению. Женщина скончалась от обморожений. Один из гидов также не вернулся назад. Итого на Эльбрусе погибли пятеро человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Среди покорителей гор были петербуржцы. Один из жителей Северной столицы по спасению отказался от госпитализации. Остальных троих горожан отправили в больницу. У женщины диагностировали легкое обморожение, а у мужчины перелом ноги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели спускают с Эльбруса тела трех погибших альпинистов.
восхождение задержание полиция следственный комитет эльбрус


 

Новости партнеров
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кабардино-Балкарии задержали организатора трагичного восхождения на Эльбрус
В Петербурге от Covid скончались 55 человек
В Петербурге начались проверки после двух ДТП с участием детей
В Ленобласти с 1 октября развернут еще 200 коек для коронавирусных пациентов
Гендиректор Эрмитажа Пиотровский отказался от депутатского мандата
Диетолог заявила, что морская капуста помогает в борьбе с вирусами
Водитель сбил школьницу на зебре на Приозерском шоссе
В Ленобласти задержаны стрелки, обстрелявшие друг другу авто