На Энгельса собрался паровозик из трех легковушек

В ночь на 28 сентября в Выборгском районе Петербурга произошло массовое ДТП.
По словам очевидцев, столкнулись три легковых автомобиля.
Дорожный инцидент случился на проспекте Энгельса. «Паровозик» из трех легковушек собрался посреди проезжей части.
В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованы кадрах видно, что уже прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП засыпало дорогу осколками на Обводном канале.