На Энгельса собрался паровозик из трех легковушек

На Энгельса собрался паровозик из трех легковушек
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 28 сентября в Выборгском районе Петербурга произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, столкнулись три легковых автомобиля.

Дорожный инцидент случился на проспекте Энгельса. «Паровозик» из трех легковушек собрался посреди проезжей части.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованы кадрах видно, что уже прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП засыпало дорогу осколками на Обводном канале.

авария выборгский район дтп


 

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