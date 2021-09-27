На Энгельса собрался паровозик из трех легковушек

В ночь на 28 сентября в Выборгском районе Петербурга произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, столкнулись три легковых автомобиля.

Дорожный инцидент случился на проспекте Энгельса. «Паровозик» из трех легковушек собрался посреди проезжей части.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованы кадрах видно, что уже прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП засыпало дорогу осколками на Обводном канале.