На Загребском произошло массовое ДТП с участием «ретро-автомобилей»

На Загребском произошло массовое ДТП с участием &#171;ретро-автомобилей&#187;
На Загребском бульваре ДТП из трех машин. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое дорожно транспортное-происшествие, в результате которого стукнулись сразу три машины.

Утро на Загребском бульваре между домом №37 и детским садом не задалось. «Ауди» «не первой свежести» врезалась в ретро «Мерседес». Последний в свою очередь вошел в «ГАЗель» покрытую ржавчиной.

В данный момент неизвестно, каким образом могла случиться эта авария.

В комментариях пользователи жалеют «Мерседес» и «Ауди». По словам горожан, они думали, что данные авто гораздо крепче.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на 28 сентября в Выборгском районе Петербурга произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Собрался паровозик из трех легковушек.

дтп загребский бульвар новости СПб


 

Новости партнеров
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Загребском произошло массовое ДТП с участием «ретро-автомобилей»
В России за сутки коронавирусом заразились 21 559 человек
Съемки фильма ограничат движение в Адмиралтейском районе в октябре
Алексей Жамнов стал главным тренером сборной России по хоккею
У госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердили коронавирус
Полиция задержала мужчину: подозреваемый мог обокрасть БЦ на Краснопутиловской
Автомобилист погиб после столкновения с деревом ночью на трассе ...
Полиция объявила в розыск мужчину, стрелявшего по троллейбусу на Ленинском