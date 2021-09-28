На Загребском произошло массовое ДТП с участием «ретро-автомобилей»

На Загребском бульваре ДТП из трех машин. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Загребском бульваре ДТП из трех машин. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое дорожно транспортное-происшествие, в результате которого стукнулись сразу три машины.

Утро на Загребском бульваре между домом №37 и детским садом не задалось. «Ауди» «не первой свежести» врезалась в ретро «Мерседес». Последний в свою очередь вошел в «ГАЗель» покрытую ржавчиной.

В данный момент неизвестно, каким образом могла случиться эта авария.

В комментариях пользователи жалеют «Мерседес» и «Ауди». По словам горожан, они думали, что данные авто гораздо крепче.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на 28 сентября в Выборгском районе Петербурга произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Собрался паровозик из трех легковушек.