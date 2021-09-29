«Зеленая экономика, бла-бла-бла». Грета Тунберг в своем репертуаре

На открытии молодежного климатического саммита Youth4Climate в Италии шведская экоактивистка Грета Тунберг высмеяла выступления политиков по экологическим вопросам.

«Зеленая экономика, бла-бла-бла. Климатически нейтральный, бла-бла-бла», — так начала свое выступление Грета. «Это все мы слышим от наших так называемых лидеров: слова, слова, которые звучат великолепно, но пока не привели к действию. Наши надежды и мечты утонули в их пустых словах», — сказала Тунберг. Она обвинила мировых лидеров в бездействии и бесполезности в спасении планеты.

Трехдневное мероприятие в Милане, организованное министерством окружающей среды, земли и моря Италии, собрало около 400 молодых активистов из 200 стран мира.

Если сравнивать активность Греты и политиков, то ее слова о бездействии не кажутся безосновательными. С момента в 2018 году, когда имя Греты Тунберг громко прозвучало после планерного заседании конференции ООН, наверное, не проходило и месяца, чтобы ее имя не гремело в мировой экологической повестке.

В августе 2019 года Грета Тунберг отправилась из английского города Плимут в американский Нью-Йорк через Атлантический океан на парусной яхте, оснащенной солнечными батареями и генераторами.

В сентябре 2019 Тунберг вместе с другими детьми объявила о подаче официальной жалобы на страны, которые не в состоянии справиться с климатическим кризисом, утверждая, что это нарушает права ребенка.

В Европе Грета выступает на Всемирном экономическом форуме и заседаниях комитета Европейского парламента по окружающей среде

И даже пандемия ее не остановила. С марта 2020 года протесты, возглавляемые Гретой Тунберг, стали проводиться в Интернете.

В 2018 году журнал Time включил девушку в список 25 самых влиятельных подростков мира.

Она была дважды номинирована на получение Нобелевской премии мира: в 2019 и 2020 году. В марте 2019 года была признана «женщиной года» в Швеции. В начале 2021 года в Швеции были выпущены почтовые марки, посвященные достижениям правительства страны по защите окружающей среды. Одна из марок была посвящена Грете Тунберг.

Неплохо для 18-летнего подростка.