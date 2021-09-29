За сутки жертвами ДТП в Петербурге и Ленобласти стали 9 человек: среди них двое детей

За последние сутки на дорогах Северной столицы и Ленобласти произошло несколько трагических столкновений, которые унесли жизни, в общей сложности, девяти людей.

Так, утром 29 сентября, около 7:30 на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти три человека погибли в лобовом ДТП. Столкнулись «Лада Ларгус» и «Рено Логан». Кроме числа, о погибших ничего неизвестно, однако в правоохранительных органах уточняют, что еще три человека получили серьезные травмы, но выжили. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники прокуратуры.

Незадолго до этого, вечером 28 сентября, авария на Дальневосточном проспекте в Петербурге обернулась смертью для таксиста. Мужчина на полной скорости въехал в столб — по предварительным данным, его подрезал другой автомобилист. Водитель такси погиб на месте, а сидевшая на заднем сиденье пассажирка осталась жива, хотя и получила травмы.

Около 10 часов вечера того же дня смертельное ДТП случилось в деревне Борисово Гатчинского района Ленобласти. Иномарка вылетела в кювет, и находившаяся за рулем женщина погибла на месте аварии от полученных травм. Известно, что автомобиль был сильно покорежен — спасателям пришлось деблокировать пассажира, который пострадал, но остался жив.

В ночь на 28 сентября на 104-м км трассы «Сортавала» 38-летний мужчина на легковушке «Форд Фокус» также оказался в кювете. На полной скорости автомобиль врезался в дерево — водитель, к сожалению, не выжил.

В это время в Волховском районе произошла еще одна трагическая авария: в районе деревни Потанино, на 160-м километре трассы «Кола» столкнулись «Ниссан Альмера» и грузовой фургон «Форд Транзит». 33-летний водитель «Ниссана» по пока что неизвестным причинам выехал на «встречку» — избежать ДТП не удалось.

В результате происшествия оба водителя остались живы, а вот 30-летняя пассажирка «Ниссана» и двое её детей, 2016 и 2020 года рождения, погибли. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.