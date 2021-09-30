Елена Фидрикова временно возглавила комитет по социальной политике Петербурга

Елена Фидрикова временно возглавила комитет по социальной политике Петербурга
Елена Фидрикова работала заместителем руководителя комитета с февраля 2014 года. Фото: "Комитет по социальной политике Петербурга" "ВКонтакте"

Обязанности председателя комитета по социальной политике временно исполнит Елена Фидрикова. Она пришла на смену Александру Ржаненкову.

Елену Фидрикову официально представил в новой должности вице-губернатор Олег Эргашев. Подробности сообщил комитет по социальной политике Петербурга в официальной группе «Вконтакте».

Фидрикова работала заместителем руководителя комитета с февраля 2014 года. Она курировала семейные и демографические вопросы, а также вопросы опеки и попечительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил депутатов ЗакСа с избранием на первом заседании.

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