Елена Фидрикова временно возглавила комитет по социальной политике Петербурга

Обязанности председателя комитета по социальной политике временно исполнит Елена Фидрикова. Она пришла на смену Александру Ржаненкову.
Елену Фидрикову официально представил в новой должности вице-губернатор Олег Эргашев. Подробности сообщил комитет по социальной политике Петербурга в официальной группе «Вконтакте».
Фидрикова работала заместителем руководителя комитета с февраля 2014 года. Она курировала семейные и демографические вопросы, а также вопросы опеки и попечительства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил депутатов ЗакСа с избранием на первом заседании.