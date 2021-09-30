«К гололеду»: петербуржцы заметили кучу песка на улице Декабристов

Жителей Адмиралтейского района возмутила куча песка, выгруженная на проезжей части одной из улиц.

Об этом стало известно в четверг, 30 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«По улице Декабристов у дома 18 творят безобразие», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что вываленный песок захватил не только дорогу, но и часть тротуара. Рядом нет никакой информации, кто и зачем оставил там песок, также нет рабочих и каких-то признаков ремонта в доме поблизости.

«Это к гололеду готовятся» — иронизируют пользователи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители двора на Лиговском пожаловались на УК, безразличную к раздельному сбору мусора.