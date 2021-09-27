Жители двора на Лиговском жалуются на УК, безразличную к раздельному сбору мусора

Местные жители складывают стеклянную тару в специальный бак, но его не собираются вывозить.

Жители двора на Лиговском проспекте обратили внимание на безразличное отношение управляющей компании к раздельному сбору мусора. Они отмечают, что бак со стеклянной тарой переполнен и никто не хочет заниматься этим вопросом. Об этом пишет «Мойка78».

Местные жители отмечают, что вопрос с освобождением баков решили крайне странно. Дворник просто переложил часть стекла из специализированного бака в общий контейнер. Журналисты связались с фирмой «Арт Эко», которая занимается баками для раздельного сбора мусора. Там отметили, что не могут следить за поступками дворников и добавили, что это – зона ответственности ЖКСов.

«До дворников бывает не доносят иногда, что это раздельный сбор и нельзя смешивать, особенно, если адрес новый. Такое случается не часто, но имеет место»,

— пояснили в компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты хотят узаконить раздельный сбор мусора у жилых домов в Петербурге.