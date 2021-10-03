В Южно-Приморском парке к 2023 году появится новое освещение

В Южно-Приморском парке к 2023 году появится новое освещение. Фото: сайт администрации Санкт-Петербурга

В Южно-Приморском парке к 2023 году появится новое освещение. Фото: сайт администрации Санкт-Петербурга

Начались работы по подготовке Южной-Приморского парка в Красносельском районе к установке нового современного освещения, сообщает пресс-служба Смольного.

На территории парка разбивается трасса и обустраивается площадка для строительства нового современного освещения, которое планируется завершить к концу лета 2023 года. Для реализации плана будет необходимо установить 324 опоры, на которых будут находится 399 светильников и 18 прожекторов. Для системы управления освещением будет проложено 13 километров кабеля. После завершения строительных работ пройдет восстановление благоустройства.

«Все зеленые зоны и общественные пространства, где петербуржцы любят отдыхать, гулять с детьми и заниматься спортом, должны быть комфортными и безопасными» — утверждает губернатор Петербурга Александр Беглов.

В этом году, по словам губернатора, реализуются другие проекты освещения парков и других общественных мест, например, в парке Сосновка, в Смоленском сквере. Помимо этого, установлены более 170 светильников в сквере на Новосмоленской набережной в Василеостровском районе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала октября в Петербурге стартовал осенний месячник по благоустройству. Город начали готовить к зиме.