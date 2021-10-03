Предполагаемый убийца трех студенток под Оренбургом задержан

В Оренбургской области задержали Александра Лазарева — предполагаемого убийцу трех девушек в городе Гай.
В региональном управлении СК сообщили, что следствие ведет расследование дела об убийстве двух и более человек, открытое после насильственной смерти трех студентов.
Правоохранителям удалось установить, что к убийству причастен 29-летний Лазарев Александр Вячеславович. В прошлом у него были судимости. В воскресенье стражи порядка нашли его в момент, когда он пытался угнать машину в Орске. Сейчас его везут к следователю.
Следователи и криминалисты нашли у Лазарева одежду, в которой он убивал девушек. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
Напомним, что убийство студенток 17, 18 и 19 лет случилось 30 сентября. Тела девушек с колото-резаными ранами обнаружили после тушения пожара в доме на Молодежной улице. Отец одной из девушек заявил, что желает возвращения смертной казни для убийцы своей дочери.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разыскивается подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае.