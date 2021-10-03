Британские ученые считают, что причиной апокалипсиса станет вирус

В Кембриджском университете в Великобритании ученые назвали причины возможного конца света.

Как утверждают ученые, к апокалипсису на Земле могут привести природные катаклизмы и антропогенные причины, но самой вероятной версией остается гибель человечества из-за своих же действий. По мнению исследователей, цивилизация может погибнуть из-за падения астероида или извержения вулкана, однако такой вариант развития событий маловероятен, передает ФАН.

Специалисты добавили, что конец человеческой эпохе может положить и ядерная война. Кроме того, люди могут вымереть из-за выведенных в лабораториях вирусов. Даже малейшая ошибка может привести к глобальной и смертоносной пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые составили возможный сценарий гибели человечества.