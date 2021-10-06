В Петербурге началась проверка городской системы оповещения

Сегодня, 6 октября, в Петербурге проходит плановая проверка городской системы оповещения населения, в первой половине дня горожане услышат сирены.

Громкоговорители и спецсредства оповещения включили во всех районах города. Их можно услышать на улице, в метрополитене, по радио и телевидению.

Систему проверяют с 10:35 до 10:44. Сначала петербуржцев оповестили о ее начале, затем в течение нескольких минут транслировался сигнал «Внимание всем!», после чего горожанам сообщили об окончании проверки.

Проверка систем оповещения проходит не только в Северной столице, но и во всех регионах страны. В пресс-службе городского управления МЧС попросили сохранять спокойствие: это плановая проверка, которая проводится два раза в год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге будет солнечно и ветрено.