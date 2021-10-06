В Петербурге началась проверка городской системы оповещения

В Петербурге началась проверка городской системы оповещения
В Петербурге проходит проверка систем оповещения. Фото: pixabay

Сегодня, 6 октября, в Петербурге проходит плановая проверка городской системы оповещения населения, в первой половине дня горожане услышат сирены.

Громкоговорители и спецсредства оповещения включили во всех районах города. Их можно услышать на улице, в метрополитене, по радио и телевидению.

Систему проверяют с 10:35 до 10:44. Сначала петербуржцев оповестили о ее начале, затем в течение нескольких минут транслировался сигнал «Внимание всем!», после чего горожанам сообщили об окончании проверки.

Проверка систем оповещения проходит не только в Северной столице, но и во всех регионах страны. В пресс-службе городского управления МЧС попросили сохранять спокойствие: это плановая проверка, которая проводится два раза в год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге будет солнечно и ветрено.

новости СПб сирены система оповещения


 

Новости партнеров
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Бокситогорский район Ленобласти стал лидером по криминалу среди подростков
Бокситогорский район Ленобласти стал лидером по криминалу среди подростков
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге началась проверка городской системы оповещения
Пермский стрелок пришел в себя: парень не может говорить и общается записками
И возраст не тот, и богатства не те: вскрылась правда об умершей жене Шаляпина
На трассе «Нарва» в Ленобласти введут реверсивное движение из-за ...
ДТП с полицейской машины затруднило проезд по Пражской
Врач рассказал, как правильно питаться в холодное время года
В больницах Петербурга «аншлаг»: в Боткинской наплыв ...
В Луге поймали вандалов за граффити на вагонах