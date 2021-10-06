«Внимание, внимание, говорит метро»: в Петербурге горожане в ужасе от звука сирены

Проверка системы оповещения 6 октября коснулась не только Петербурга, но и других регионов России.

В Северной столице горожан заранее предупредили, что бояться и паниковать, услышав пронзительный звук сирены, не стоит. Объявление о предстоящих проверках было дано в СМИ, Интернете и по телевидению. Также в МЧС предупредили, что на ТВ будет изменена картинка на 1 минуту.

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней должны состояться сегодня, в среду, во всех субъектах РФ. Однако назначенное время в каждом городе разное.

В Петербурге сигнал «Внимание всем!» горожане уже услышали. Электросирены и громкоговорители громогласно начали звучать в 10:40. Смену картинки по телевизору в ведомстве назвали «замещением эфира на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах».

Однако жители Петербурга без особой радости отреагировали на проверку. Пользователи социальных сетей заявили, что сирена была жутко громкой, подобный звук не мог не сеять панику.

«Как-то не по себе стало», — заметила петербурженка.

Есть и те, кого совершенно не напугала сегодняшняя ситуация. По словам местной жительницы, у них в офисе чуть ли не еженедельно срабатывает тревожная сигнализация. На нее уже никто и не обращает внимание.

Плановая проверка проводилась для того, чтобы отработать быстрое доведения до граждан сигналов и информации о возможных опасностях. Как, если бы, существовала угроза или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По данным Gazeta.SPb, системы проверили по всему городу в период с 10:35 до 10:45.

При этом, для жителей Петербурга в 2021 году это не первая «проверка связи». Аналогичные действия проводились 3 марта. Тогда громкие сирены также раздались на весь городок: на улицах, в метро, по радио и телевидению. В прошлый раз утренняя трехминутная «война» тоже испугала горожан. Несмотря на то, что о проверке сообщалось заранее, петербуржцы были разгневаны не на шутку. Люди называли «сигнал бедствия», прозвучавший по утру, «неискоренимым садизмом».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге хотят открыть по второму вестибюлю на станциях метро «Балтийская» и «Василеостровская».