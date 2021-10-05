По второму вестибюлю откроют на станциях метро «Василеостровская» и «Балтийская»

В Северной столице хотят открыть по второму вестибюлю на станциях метро «Балтийская» и «Василеостровская».

В планах АО «Метрострой Северной столицы» также ремонт других станций метро. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

В течение десяти лет планируют открыть 12 новых станций. Прежде всего это — «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт». Также будут построены: «Каретная», «Заставская», «Морской фасад»,«Кудрово», «Улица Доблести», «Театральная», «Шуваловский проспект» и «Планерная».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от одного из двух изначально, запланированных выходов, хотят отказаться, сообщает 78.ru. Вестибюль на пересечении улиц Глинки и Декабристов больше входит в проект постройки. Об этом говорится на сайте госзакупок. Вероятно, второй выход со станции будет возведен на Лермонтовском проспекте, 1/44.