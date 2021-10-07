Нужна ли школьная форма. Gazeta.SPb собрала все «за» и «против»

Многие российские учебные заведения страны для себя же определись, носят ли их ученики форму или нет. Несмотря на это, споры в обществе о ее необходимости вспыхивают периодически и регулярно. Gazeta.Spb собрала аргументы из обоих лагерей.

Дресс-код

«За». Считается, что школьная форма приучает ребенка к дисциплине и подготавливает к тому, что во взрослой жизни практически везде нужно будет соблюдать деловой стиль. Тем более что современная школьная форма (для девочек в особенности) предполагает определенную эстетику. Созданы каталоги школьной формы — выбирайте, какая нравится!

«Против». Очень может быть, что ребенку никогда в жизни не потребуется соблюдать деловой дресс-код. Множество специальностей и профессий не предполагают обязательное ношение костюма. Зачем программировать ребенка? К тому же школьная форма не всегда бывает удобной.

Равенство

«За». Благодаря школьной форме ученики могут ощущать некоторое социальное равенство. То есть они не завидуют друг другу по поводу одежды. А новичкам благодаря форме легче будет адаптироваться.

«Против». Дети сравнивают друг друга не только по одежде. Есть еще обувь, гаджеты, игрушки и т.д. Дети ходят друг к другу в гости и прекрасно понимают разницу в материальном положении. Форма тут ничего не определяет. Опять же вопрос, какую школьную форму купить, может быть весьма болезненным, особенно для многодетной семьи.

Дисциплина

«За». Форма помогает ребенку лучше контролировать поведение, соблюдать дисциплину. Дети ведут себя строже, легче настраиваются на учебу. Строгая одежда «напоминает», что надо держать осанку и сдерживать свои движения. Иными словами, такая одежда создает определенный психологический настрой на учебу.

«Против». Форма заставляет детей чувствовать себя скованно. К дисциплине это не имеет отношения. В школе дети не только сидят на уроках, но и играют, двигаются, бегают на переменах. Строгий костюм в этих важных делах лишает комфорта и удобства и может стать даже вредным. Особенно это касается школьной формы для мальчиков. Просидеть 7 уроков в пиджаке и галстуке, постоянно испытывая неудобство. Ради чего?

Практичность

«За». Утром снимается проблема выбора. Экономия времени, когда точно знаешь, что надеть. Экономия семейного бюджета, когда у ребенка есть фиксированный набор одежды и больше ему не требуется.

«Против». Стиль «все под копирочку» убивает любую индивидуальность в зачатке. Показать себя через одежду – самый простой и эффективный способ, особенно если речь идет о подростке. Лишать его такой возможности недопустимо.