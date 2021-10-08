Трамп раскритиковал Байдена из-за «Северного потока — 2»

Бывший президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на действующего главу государства Джо Байдена по поводу «Северного потока — 2».

Он завил, что закрыл газопровод из России в Европу, а затем президентом стал Байден, «и одна из первых вещей, которые он сделал, — это открыл этот трубопровод», сообщает телеканал Fox News.

«Он его закрыл и разрешил, вероятно, самый большой в мире — из России в Европу и особенно в Германии», — отметил политик.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».