Трамп раскритиковал Байдена из-за «Северного потока — 2»

Трамп раскритиковал Байдена из-за «Северного потока — 2»
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Бывший президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на действующего главу государства Джо Байдена по поводу «Северного потока — 2».

Он завил, что закрыл газопровод из России в Европу, а затем президентом стал Байден, «и одна из первых вещей, которые он сделал, — это открыл этот трубопровод», сообщает телеканал Fox News.

«Он его закрыл и разрешил, вероятно, самый большой в мире — из России в Европу и особенно в Германии», — отметил политик.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

дональд трамп северный поток - 2 США


 

Новости партнеров
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Сбитые лесной хряк и доставщица еды, смертельное ДТП на Просвещения: главное к утру воскресенья
Сбитые лесной хряк и доставщица еды, смертельное ДТП на Просвещения: главное к утру воскресенья
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп раскритиковал Байдена из-за «Северного потока — 2»
В Петербурге бабье лето подошло к концу
Нелицензионный алкоголь в Оренбургской области погубил 14 человек
На 8 октября от COVID-19 в России умерло 209 752 человека
В Петербурге сегодня снова без существенных осадков
При вакцинации от COVID осложнений не наблюдается
В Кировском районе Петербурга произошло возгорание в коммуналке
Одинокий плюшевый мишка у офиса банка насторожил Петербуржцев