Лавров заявил, что к российским вакцинам от COVOD-19 ЕС относится предвзято

По итогам переговоров с президентом Сербии министр иностранных дел России Сергей Лавров пришел к выводу, что Евросоюз предвзято относится к российской вакцине. Между Москвой и Брюсселем очень давно ведутся переговоры о признании вакцины от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

После переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем Сергей Лавров заявил, что договоренность о взаимном признании вакцин от коронавируса не достигнута из-за предвзятого отношения к российским вакцинам. Министр сделал акцент, что Россия уже очень давно ведет эти переговоры с Евросоюзом. Лавров также сказал, что есть и другие причины, по котором пока не удалось достичь договоренности. Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур.

Кроме того глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал идею снять патентную защиту с вакцин от коронавируса по всему миру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил на брифинге информацию о работе МВД России над созданием нового порядка въезда в страну и выезда из нее для иностранных граждан. Об этом он поговорил с представителями Ассоциации европейского бизнеса. По словам главы МИД, это будет открытый комплексный подход к тому, чтобы обеспечивать процесс въезда и выезда из РФ в условиях пандемии.