Лавров: в России готовят новый порядок въезда и выезда для иностранцев

Лавров отметил, что новый порядок будут разрабатывать несколько месяцев. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Лавров отметил, что новый порядок будут разрабатывать несколько месяцев. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

МВД России работает над созданием нового порядка въезда в страну и выезда из нее для иностранных граждан.

Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил на брифинге с представителями Ассоциации европейского бизнеса. По словам главы МИД, это будет открытый комплексный подход к тому, чтобы обеспечивать процесс въезда и выезда из РФ в условиях пандемии. Лавров подчеркнул, что министерство намерено сделать эти меры прозрачными.

Глава ведомства отметил, что новый порядок будут разрабатывать несколько месяцев. Он добавил, что Кремль заинтересован в том, чтобы зарубежный бизнес чувствовал себя в России комфортно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что свыше 145 тыс. иностранных студентов ещё не могут вернуться на учебу в РФ.