В Ленобласти сожгли почти 137 кг санкционных сыра и хамона

В Ленинградской области утилизировали 136 килограммов запрещенной к ввозу в Россию продукции. Продукцию сотрудники Россельхознадзора нашли на складе в Кингисеппе.

Среди товаров было 65 килограммов сыра из Эстонии и Германии, восемь килограммов хамона в нарезе из Испании и 63 килограмма сливочного масла из Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по СЗО.

Запрещенные товары сожгли в соответствии с законами России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Большом порту Петербурга изъяли 46 тонн санкционных продуктов. Товары везли в Северную столицу под видом химической продукции. Во время проверки инспекторы ведомства выяснили, что груз не соответствует заявленным данным. Во время досмотра груза в контейнерах нашли сыр, масло и хамон. Их бросили плавиться в печь.