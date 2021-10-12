В Ленобласти сожгли почти 137 кг санкционных сыра и хамона

В Ленобласти сожгли почти 137 кг санкционных сыра и хамона
Среди товаров было 65 килограммов сыра из Эстонии и Германии. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В Ленинградской области утилизировали 136 килограммов запрещенной к ввозу в Россию продукции. Продукцию сотрудники Россельхознадзора нашли на складе в Кингисеппе.

Среди товаров было 65 килограммов сыра из Эстонии и Германии, восемь килограммов хамона в нарезе из Испании и 63 килограмма сливочного масла из Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по СЗО.

Запрещенные товары сожгли в соответствии с законами России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Большом порту Петербурга изъяли 46 тонн санкционных продуктов. Товары везли в Северную столицу под видом химической продукции. Во время проверки инспекторы ведомства выяснили, что груз не соответствует заявленным данным. Во время досмотра груза в контейнерах нашли сыр, масло и хамон. Их бросили плавиться в печь.

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