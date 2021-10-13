Почему у детской инфекционки на Бухарестской очереди из скорых и зачем по Ленобласти ввели QR-коды: новое о коронавирусе

Палаты интенсивной терапии в Петербурге работают на износ. По информации оперативного штаба по борьбе с болезнью, в реанимации находятся 606 человек, причем 269 пациентов пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день в городе больных коронавирусом принимают в 17 больницах, в распоряжении заболевших находятся 8 326 коек, из которых 37% свободны. Возможно, этого вскоре станет недостаточно. Ведь в Петербурге число заразившихся растет день ото дня. 10 октября было зафиксировано 2 822 новых случая, 11 октября — еще больше — 2 931, по информации за вчерашний день, 2 158 зараженных. В Северной столице число местных жителей, услышавших диагноз коронавирус, уже давно перевалило за полмиллиона, на сегодняшний день не понаслышке о вирусе знают 649 тыс. 781 местный житель.

Согласно официальным данным, побороть болезнь за последние сутки не сумели 62 горожанина.

Несколько дней назад стало известно, что у приемного отделения детской клинической больницы имени Филатова на Бухарестской улице, 134 в длинной очереди застряли кареты скорой помощи. Очевидцы происходящего были в шоке, увидев, что ситуация уже настолько непростая. Однако в комитете по здравоохранению поспешили развеять панику, объяснив, что ситуация штатная. Большое количество госпитализаций в начале недели — это норма. Кроме того, на скорых забирают не только пациентов с коронавирусной инфекцией, но и с ОРВИ, и с другими заболеваниями.

В Ленинградской же области не стали ждать, когда эпидемиологическая ситуация выйдет из-под контроля. Власти региона решили ужесточить коронавирусные ограничения. Были введены QR-коды о прививке и перенесенном заболевании, а также обязательна вакцинация для ряда категорий граждан. Местных жителей такие нововведения, мягко говоря, не обрадовали. Тогда глава Ленобласти Александр Дрозденко объяснил, с чем связаны новые антиковидные меры.