Ужесточение ограничений и переполненная детская инфекционка: что известно о коронавирусе в Петербурге 14 октября

В Петербурге ежедневно только растет суточное число случаев коронавируса. За прошлые сутки медработники диагностировали вирус у 2 470 человек. При этом справиться с недугом за последние сутки удалось 1 984 пациентам.

Северная столица продолжает занимать почетное второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Так, еще 65 горожан не сумели побороть ковид и скончались.

Стационары города переполнены. По информации оперативного штаба, только за день в больницы привезли с ковидом и пневмониями 436 петербуржцев. Таким образом лечатся в стационарах уже 6 694 человека. 265 пациентов нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких, а 593 продолжают находиться в реанимации.

В главной детской инфекционной больнице Петербурга ежедневно принимают по 85 детей в сутки. В октябре рост заболеваемости среди детей в городе вырос на 20%. Еще в прошлом месяце в городскую больницу № 5 имени Филатова каждые сутки поступало порядка 66 несовершеннолетних.

В настоящий момент власти Северной столицы обсуждают возможность ужесточения ограничений. Из-за роста заболеваемости коронавирусом другого варианта просто нет. Рассматривается вопрос введения QR-кода, который будет подтверждать прохождение вакцинации или перенесенное заболевание за последние полгода.

Решением Роспотребнадзора в Северной столице вакцинируют 80% таксистов и курьеров. Также это коснется госслужащих, работников здравоохранения, образовательных учреждений, соцзащиты и МФЦ.

Ситуация, сложившая на сегодняшний день с заболеваемостью коронавирусом в Ленинградской области, также не радует. Дела обстоят хуже, чем в мае 2020 года, когда был локдаун. Об этом сообщил сам губернатор региона Александр Дрозденко. Глава области отметил, что качество оказания медпомощи в Ленобласти будет снижено, потому как нагрузка на здравоохранение стала больше в разы.