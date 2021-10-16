Боррель выразил соболезнования близким убитого британского парламентария

Боррель выразил соболезнования близким убитого британского парламентария
Как стало известно, на члена парламента Великобритании Дэвида Амесса напал 25-летний выходец из Сомали. Фото: unsplash

Глава Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил соболезнования родным убитого члена парламента Великобритании Дэвида Амесса.

В социальных сетях он написал о том, что в шоке и потрясен жутким убийствомбританского парламентария Дэвида Амесса. Он пособолезновал его семье, друзьям и коллегам. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

На Амесса накануне напали в ходе встречи с избирателями в церкви города Ли-он-Си. Его несколько раз ударили ножом, и вскоре он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Как стало известно, на Амесса напал 25-летний выходец из Сомали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число скончавшихся в результате теракта в мечети Биби-Фатима в Кандагаре в Афганистане возросло до 62, ранены не менее 68. Ранее говорилось о 35 погибших.

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Боррель выразил соболезнования близким убитого британского парламентария
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